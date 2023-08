Allegri, mitigé à l'idée de coacher Romelu Lukaku ?

Depuis longtemps, les spéculations autour du transfert de Romelu Lukaku font les gros titres. La Juventus émerge comme une destination potentielle pour "Big Rom", tandis que Chelsea s'intéresse à un échange avec Dusan Vlahovic.

Massimo Allegri, entraîneur de la Juventus, réagit avec prudence à cette possibilité. Lors de sa visite aux États-Unis, Allegri s'est exprimé sur les transferts de Lukaku et Vlahovic : "Je suis satisfait de mon équipe actuelle, mais si le club se trouve dans l'obligation financière de réaliser cet échange, je m'adapterai, comme je l'ai toujours fait", rapporte Het Laatste Nieuws.

La saison dernière, Lukaku a brillé en jouant la finale de la Ligue des champions avec l'Internazionale. Cependant, la Juventus ne participera pas à une compétition européenne la saison prochaine. Allegri explique : "J'ai quatre attaquants à disposition, donc nous devons maintenant évaluer la composition de l'équipe. Notre focus est sur le championnat, n'étant pas engagés en Europe. Il y a donc encore des opportunités avant la clôture du marché des transferts".

Les négociations entre la Juventus et Chelsea vont bon train concernant les attaquants Lukaku et Vlahovic. Chelsea envisageait de vendre Lukaku depuis un certain temps, et la Juventus pourrait bénéficier de l'expérience de l'attaquant ainsi que d'un coup de pouce financier, selon le spécialiste des transferts, le journaliste Dimarzio.

Dans le cadre de cet échange, la Juventus demande Lukaku et 50 millions d'euros supplémentaires pour le jeune Vlahovic, âgé de 23 ans. Toutefois, Chelsea propose un montant bien inférieur en plus de l'échange. La Juventus reste ferme sur sa position et n'acceptera pas moins de 40 millions d'euros supplémentaires, comme le confirme le journaliste.

En cas d'accord entre la Juventus et Chelsea pour l'échange Vlahovic-Lukaku, le Diable Rouge pourrait signer un contrat de quatre ans. Un salaire de 12 millions d'euros bruts par an serait proposé à Lukaku à la Juventus, faisant de cette perspective un contrat des plus attrayants.