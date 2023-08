🎥 Avec Praet à la baguette, Leicester l'emporte pour son retour en Championship

Avec Faes seul Belge titulaire, Leicester entamait donc sa saison 2023-2024, quelques mois après sa relégation. Face à Coventry City, les Foxes ont d'abord souffert, avant sortir la tête de l'eau en fin de rencontre.

Leicester était en effet mené dès le début de la seconde mi-temps (47e). Heureusement, ils ont pu compter sur Dennis Praet. Monté au jeu à l'heure de jeu, le Diable Rouge à délivré un centre parfait à Dewsbury-Hall, qui a égalisé à la 77e. Le même Dewsbury-Hall marquera à nouveau 10 minutes plus tard, complétant la remontée des siens.

Castagne était quant à lui sur le banc de Leicester et n'est pas monté sur le terrain. Le Belge est cité sur le départ, notamment du côté de la Juventus de Turin.

Dennis Praet assist 🆚 Coventry City



Kiernan Dewsbury-Hall with the goal



(Via @FootColic)pic.twitter.com/2FwLjKygkW