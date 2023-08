Un meilleur buteur surprise en Pro League : "J'ai eu beaucoup de mal la saison passée..."

Au sommet du classement des buteurs se trouve un nom inattendu : Dennis Eckert Ayensa. Doublure et peu convaincant la saison passée, l'Hispano-Allemand débute la saison en fanfare.

Dennis Eckert - ou Dennis Ayensa, comme le mentionne son maillot, ou Dennis Eckert-Ayensa comme le dit le speaker du Parc Duden pour ne pas prendre de risques - est un homme heureux. Face à OHL, il a été trois fois décisif. "Pourtant, dans le jeu, ce n'était pas évident pour moi de m'exprimer", relativise le natif de Bonn.

"OHL était très regroupé, il n'y avait pas d'espaces dans le rectangle... Je fais mon job, je me bats pour l'équipe, et je crée aussi les espaces pour que d'autres marquent", estime Eckert. "Puis, il y a ces penaltys, ça fait plaisir. J'étais désigné pour le premier ; c'était moins clair pour le deuxième mais Cameron Puertas est un bon gars, il me l'a laissé (rires)".

Car alimenter le marquoir, pour un buteur, est important. Et en 3 matchs, Dennis Eckert y est parvenu à 4 reprises. Inattendu, vu sa saison 2022-2023 compliquée (15 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts). "Je crois que match après match, je peux revenir à mon vrai niveau. Je n'ai pas joué pendant presque un an", rappelle-t-il. "Je saisis mes opportunités, je me bats pour l'équipe et ça marche pour l'instant".

Personne ne s'attendait à ce qu'on soit à ce niveau

Le début de saison d'Eckert est aussi surprenant que celui de l'USG elle-même. "On le sait : il y a moins de qualité individuelle. Ce n'est pas la peine de le nier. Mais ça permet de souder l'équipe, de se battre les uns pour les autres. C'est la force de l'Union. Certains partent, d'autres passent un palier, comme Cameron qui joue en 10 désormais et m'aide beaucoup".

Dennis Eckert savoure donc l'instant, conscient que les choses vont très vite en football. "Personne n'imaginait un 9/9 ou ne nous voyait à ce niveau", sourit l'attaquant. "L'Union a-t-elle besoin d'un attaquant de plus ? Posez la question à la direction (sourire). Je ferai avec, même si j'espère continuer ainsi. La saison passée a été très difficile pour moi. Ma femme m'a beaucoup aidé à tenir bon et je veux juste continuer, sans penser au classement des buteurs : c'est bien trop tôt".