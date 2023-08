🎥 Charles De Ketelaere régale déjà à l'entraînement avec l'Atalanta

Après une saison d'énorme galère, Charles De Ketelaere veut enfin exploser. Prêté à l'Atalanta Bergame après des semaines de négociations ardues, le Belge s'entraîne déjà avec la Dea, et il y montre de belles choses.

Comme ce très joli geste, du CDK pur jus qui rappellera de bons souvenirs aux supporters du Club de Bruges. Élégance, finesse technique et vista dans le rectangle : autant de choses que l'AC Milan a malheureusement eu peu l'occasion de voir en une saison à San Siro.

Arrivé en 2022 pour 35 millions d'euros, Charles De Ketelaere a disputé 40 matchs pour les Rossoneri, en ne distribuant qu'un seul assist toutes compétitions confondues et n'inscrivant aucun but. Il est prêté avec option d'achat à l'Atalanta.

CDK doing more with this one move in training at Atalanta than in an entire season with Milan. He’s going to explode now, isn’t he? pic.twitter.com/t4kSEdx56s