Les folles ambitions du nouveau buteur de Bruges

Igor Thiago vit un début de saison de rêve avec le Club de Bruges. Et l'attaquant brésilien ne manque pas d'ambition.

En conférence de presse à la veille du déplacement de Bruges à Osasuna, Igor Thiago (22 ans) a évoqué son début de saison réussi avec les Gazelles et ses grandes ambitions pour l'avenir. Arrivé de Ludogorets cet été, Thiago a déjà inscrit 4 buts en 8 matchs avec Bruges, dont 3 en 4 matchs de Jupiler Pro League.

"Je dis toujours qu'il faut rêver. Il n'y a pas de limites. Avec le Club, je veux tout : le titre est un must bien sûr, mais nous pouvons aussi faire quelque chose de grand en Europe", assure Igor Thiago dans des propos relayés par le Nieuwsblad. Et à titre personnel ? Thiago voit encore plus grand. "Je veux un jour jouer pour l'équipe nationale du Brésil", révèle-t-il.

Pour faire quelque chose de grand, il faudra battre Osasuna en barrages de la Conference League. "Nous sommes prêts. Il faudra être concentrés et à niveau car c'est un adversaire solide, mais nous pouvons avoir confiance, nous sommes sur une bonne lancée", se réjouit le Brésilien. "Ca ne m'étonne pas, car nous avons un bon coach et un bon noyau".