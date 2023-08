Mauricio Pochettino sort du silence sur le cas Lukaku

Romelu Lukaku connait décidément un été très chahuté. Alors que le mercato ferme dans une semaine, le Diable Rouge est toujours bloqué à Chelsea.

D'ailleurs, les relations entre lui et son coach, Mauricio Pochettino, ne seraient pas du tout au beau fixe. La presse anglaise expliquait dernièrement que l'Argentin aurait cantonné Lukaku au noyau B et que les deux hommes ne se parleraient pas.

Ce jeudi en conférence de presse, Pochettino a eu l'occasion de parler de la situation de son attaquant.

"Rien n’a changé. Si le club souhaite trouver une solution, alors on me dira que quelque chose a changé. Je suis ici et j'ai accepté une situation qui était déjà faite. Je n'ai rien pu changer."

Comprenons cela de cette manière : Lukaku ne devrait pas, sauf grande surprise, être réintégré dans le noyau A de Chelsea. Attendons néanmoins la fin du mercato et ses enseignements...