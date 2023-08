Après deux rendez-vous manqués avec le football belge, Parfait Guiagon doit apporter sa créativité à Charleroi

Parfait Guiagon a signé un contrat de trois ans à Charleroi. A 22 ans, l'Ivorien a déjà eu une carrière mouvementée.

Deux ans après le départ officiel de Mandanda (actuellement sans club), Charleroi accueille un nouveau Parfait dans son vestiaire en la personne de Parfait Guiagon, fraichement débarqué du Maccabi Tel-Aviv. C'est en Israël que Guiagon a effectué ses premiers pas dans le football européen (le championnat est intégré aux compétitions de l'UEFA). Pourtant, le milieu offensif a failli bien rallier le vieux continent via la Belgique.

A 16 ans, il est élu meilleur espoir du championnat ivoirien, où il s'illustre avec son club d'Africa Sports. Au point d'éveiller l'intérêt de plusieurs cylindrées européennes. Il passe d'ailleurs des tests au FC Barcelone et à l'AS Monaco mais n'est finalement pas conservé.

De retour en Côte d'Ivoire, le garçon est prêt à tout pour réaliser son rêve, même à...changer de nom. Fils de Séa Guiagon, il choisit de se faire adopter par son agent. Ce dernier dispose de la nationalité française, ce qui peut faciliter un potentiel transfert. C'est là que la Belgique intervient.

En 2018, c'est au tour d'Ostende de lui accorder un essai grâce à l'entremise de Roger Boli, ancien attaquant bien connu à Lens et dont les fils Yohan et Kevin ont joué en Belgique lors de la décennie précédente. La semaine de test se passe bien, et pourtant le joueur n'est à nouveau pas conservé. En cause : des malentendus entre les différentes parties au moment de concrétiser sa venue.

De retour à Africa Sports, le joueur n'abandonne pas. Quelques temps plus tard, c'est au Club de Bruges de venir aux nouvelles. Et cela se passe mieux : Parfait déclare au média ivoirien RTI y avoir signé un précontrat en attendant sa majorité. Pourtant, lorsque le principal intéressé fête ses 18 ans, il signe au Maccabi Tel-Aviv, le club le plus titré du championnat israélien.

Le magnifique but de Parfait Guiagon en Conférence League ! 🔥⚽️ pic.twitter.com/wRf3fyyF7l — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto) August 3, 2023

Après une location en deuxième division, il finit par s'imposer à l'échelon supérieur, d'abord au Maccabi Netnaya (à nouveau en prêt) puis au Maccabi Tel-Aviv. En deux saisons, il renseigne 7 buts et 5 assists dans le championnat local. Il y a quelques semaines, il a inscrit son nom au marquoir lors des éliminatoires de Conférence League (le Maccabi est en ballotage très favorable pour se qualifier pour la phase de groupe).

Entretemps, le garçon a changé d'agent et est revenu à son patronyme initial : "J'étais prêt à tout pour jouer dans un club européen, mais pas jusqu'à rejeter mes parents et ça, je le regrette. Ce n'est pas digne d'un fils de faire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai présenté mes excuses et tout est rentré dans l'ordre, je suis heureux aujourd'hui" déclare-t-il à la RTI.

Parfait Guiagon travaille désormais avec l'agence de Dudu Dahan, qui a ses entrées dans le championnat belge : Stipe Perica, Eden Shamir, Yonas Malede, Lior Refaelov, Osher David, Rami Gerhson et Kenny Saief font partie de ses principaux clients. Il débarque à Charleroi avec l'ambition de se faire une place suite au probable départ de Ryota Morioka.