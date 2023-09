🎥 Les mots forts de Mehdi Bayat : "On n'a pas de chance" (vidéo)

Le patron du Sporting Charleroi a des regrets. Les Zèbres méritaient mieux, mais ont partagé l'enjeu contre le STVV.

Charleroi a partagé contre le STVV ce dimanche. "On n'a pas de chance. Le ballon ne tourne pas pour nous. On donne tout, on se bat, mais ça, on doit aller les chercher ensemble. On reste la tête haute, on va aller les chercher" lance Mehdi Bayat après la partie, au milieu de ses joueurs.

Les Zèbres ont dominé la rencontre mais ne sont pas parvenus à surmonter Saint-Trond. "Le public était là parce que nous jouons bien. Il nous manque ce petit brin de chance. On reste la tête haute. L'équipe, ce que vous avez fait ce soir était fou. Un penalty nous vole le match ce soir. C'était peut-être un penalty, quelque chose contre nous. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On reste fort, tous ensemble" poursuit Bayat.

Un dernier message du patron de Charleroi : "On est unis, on ne lâche pas et on ne craque pas. On est tous ensemble." C'est passé.