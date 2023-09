Bruges ne lâche pas cet ancien du Standard en cette fin de mercato

Le Club de Bruges aura-t-il encore un peu plus un parfum de Standard version 2022-2023 d'ici à la fin du mercato ? Après Deila et Zinckernagel, un autre nom y est à nouveau cité.

Il y a un peu plus d'une semaine de cela, le nom de Steven Alzate (24 ans) était cité du côté du Club de Bruges. Prêté la saison passée au Standard de Liège par Brighton & Hove Albion, le milieu de terrain colombien avait convaincu, disputant 29 matchs pour 3 buts et 5 assists.

La rumeur venait à l'époque du média anglais Sky Sports ; cette fois, elle vient de Colombie. Le journaliste Pipe Sierra affirme que les discussions sont en cours et avancent bien entre Brighton et Bruges. Le Club aurait émis une offre - probablement pour un achat, Alzate n'ayant plus qu'un an de contrat chez les Seagulls.

🚨 EXCL. #Brujas le hizo hoy una oferta al #Brighton por Steven Alzate (24) y podrían llegar a un acuerdo en los próximos días; el mercado en Bélgica cierra el 9 de septiembre 🔵🔜🇧🇪



👀 Los diálogos son positivos y avanzan. El centrocampista de Colombia ya dio su aprobación pic.twitter.com/RUHFIXlREx — Pipe Sierra (@PSierraR) September 1, 2023

Le mercato anglais est fermé, mais Brighton peut toujours se séparer de joueurs et Bruges a donc encore une semaine pour peaufiner le deal. Le Standard avait été cité pour accueillir Alzate en début de mercato mais à l'image de Philip Zinckernagel, qui a finalement opté pour Bruges, la piste s'est rapidement refroidie...