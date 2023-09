"La moitié de l'Europe voulait Charles De Ketelaere"

Charles De Ketelaere retrouve ses sensations du côté de l'Atalanta Bergame. Son coach, Gian Piero Gasperini, lui offre ce dont il manquait cruellement : la confiance.

Avec déjà un but et un assist, Charles De Ketelaere (22 ans) a fait mieux en 3 matchs à l'Atalanta qu'en 40 la saison passée avec Milan. Face à Monza, CDK et l'autre recrue, Gianluca Scamacca, ont fait le show. "Je ne préfère jamais m'avancer sur les recrues estivales, mais je pense que nous pouvons faire une bonne saison", se réjouit Gian Piero Gasperini sur Sky Italia.

La signature de Charles De Ketelaere était très attendue, et le prêt (avec option d'achat) semble partir sur de très bonnes bases. Surtout, le Belge a retrouvé la confiance qui lui manquait tant. "De Ketelaere a été signé par Milan alors que la moitié de l'Europe le voulait, n'oublions pas", rappelle l'entraîneur bergamasque.

"Il a connu une saison difficile mais a beaucoup appris dans un très grand club. Mais ce qu'il retrouve ici, c'est la plus grande confiance, car nous croyons énormément en lui", conclut Gasperini. Charles De Ketelaere est monté au jeu à la mi-temps lors des deux premières rencontres de Serie A, et a marqué dès sa première rentrée ; pour sa première titularisation, il a délivré un assist.