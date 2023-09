🎥 Romelu Lukaku est déjà tombé amoureux de Rome

Ce fut l'un des transferts de l'été. Romelu Lukaku, barré à Chelsea et à l'Inter, cité à la Juventus et à l'AC Milan, a finalement été prêté à l'AS Rome.

A l'annonce du transfert de Lukaku, les supporters de la Roma ont une nouvelle fois prouvé leur grande ferveur et passion. Le club a posté un documentaire retraçant les 24 premières heures de Lukaku à Rome.

Après avoir été accueilli par des centaines de fans à l'aéroport, Lukaku a fait son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers et José Mourinho.

"Vous savez ce qui est bien ? Que les supporters de la Roma soutiennent tellement les joueurs quand ils jouent bien. Ceci, pour une personne comme moi et pour le reste de l’équipe, est bon pour nous tous. Encore une fois : 'Qu’est-ce que j’ai pensé lorsque les supporters ont frappé contre la grille de l’aéroport ?' Tant de choses positives, c’est ce qu’on veut vivre quand on joue au football. On vit pour ressentir ces émotions", déclarait Lukaku à propos de l'accueil reçu.

Ensuite, direction le célèbre Colisée, où le club avait décidé de réaliser les photos et vidéos de présentation du Diable Rouge. Lukaku semblait enchanté à l'idée de se présenter devant ce monument historique, symbole de la capitale italienne.

"Ce sera un moment fort. Je vais voir le symbole de Rome pour la première fois de ma vie. Cela fait des années que j'attends cela. Si on m'avait dit que j'allais vivre cela à six ans.... Je veux de belles photos pour mes enfants", déclarait Lukaku en route vers le Colisée.