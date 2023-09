Soulagement pour Jérémy Doku et Manchester City

Depuis son arrivée à Manchester City, Jérémy Doku n'a pas autant côtoyé Pep Guardiola que prévu : le Catalan soignait un problème de dos. Le revoilà désormais sur le banc mancunien.

Fin août, Pep Guardiola a dû être opéré d'urgence au dos et a donc dû laisser les rênes de Manchester City à son adjoint Juanma Lillo. C'est celui-ci qui a donc dirigé Jérémy Doku pour ses premières minutes en Premier League, face à Fulham.

On connaît l'importance de Guardiola dans le développement des Citizens, et ce sera donc un grand soulagement pour tout le monde à l'Etihad : le Catalan est de retour. Après avoir manqué 2 matchs de championnat, face à Sheffield United et Fulham, il sera sur le banc contre West Ham United ce 16 septembre.

Nul doute qu'en attendant, Pep Guardiola a visionné la prestation intéressante de Jérémy Doku face à l'Estonie, et que le jeune Diable Rouge sera bien content de travailler sous sa houlette.