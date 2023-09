Antonio Nusa sera encore suivi par de grands clubs d'Europe cette semaine

L'Europe ne lâche pas Antonio Nusa. Plusieurs scouts seront présents ce jeudi en tribunes au Jan Breydel.

Antonio Nusa (18 ans) est l'un des grands talents du football européen, et aurait déjà pu rejoindre Chelsea cet été pour 30 millions d'euros. Bruges sait qu'il a un diamant entre les mains, et que Nusa pourrait bien partir pour un montant record.

Cette semaine, le Club entre en lice en Conference League face au Besiktas. Et selon Het Laatste Nieuws, il y aura des émissaires de nombreux grands clubs européens dans les tribunes du Jan Breydel.

Ainsi, Chelsea, mais aussi Arsenal, Manchester United, l'Atlético Madrid, Marseille et Dortmund enverront un scout ce jeudi pour assister à Bruges-Besiktas, et plus que probablement pour prendre des notes concernant l'ailier norvégien. Chelsea et Arsenal ont déjà montré un intérêt concret, mais auront donc de la concurrence !