Les temps d'arrêts de jeu en Pro League ont explosé !

De nouvelles règles sur les arrêts de jeu ont été promulguées par la FIFA, allongeant considérablement la durée effective des rencontres.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football (CIES) réalise une étude sur les temps d'arrêts de jeu dans les championnats mondiaux, lors de la présente saison ou la saison dernière dans certains cas.

Les championnats aux arrêts de jeu - et donc les matchs - les plus longs sont ceux au Moyen-Orient (Qatar, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis), où est recensée une moyenne minimum de 105 minutes de jeu. Suivent ensuite, dans les grands championnats européens, LaLiga (103’03”), la Premier League (101’46”), la Serie A (101’04"), la Ligue 1 (100’28”) et la Bundesliga (100’21”).

Le championnat belge est en-dessous de la moyenne mondiale : 99’37”. Une moyenne qui reste néanmoins assez longue, conséquence des nouvelles règles de la FIFA.