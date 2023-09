L'Union s'est-elle trouvée un nouveau supersub ?

Alors que l'Union était en difficulté et ne parvenait pas à égaliser face à Toulouse, Mohamed Amoura est monté au jeu et est sorti de sa boîte.

Monté sur le terrain à l'heure de jeu, Mohamed Amoura a apporté une dose de vitesse et de percussion qui a fait exploser plusieurs fois la défense toulousaine.

Buteur à la 70e, l'international algérien a ensuite failli marquer le 2-1 mais s'est heurté à un très bon Restes. Dans la foulée de sa montée intéressante face à Genk, le transfuge estival a indéniablement marqué des points.

S'il est trop tôt pour faire de lui un titulaire indiscutable, Amoura apporte une solution aux problèmes d'efficacité de l'Union. Son profil de décapsuleur pourrait être une arme de poids en vue des prochaines échéances.

© photonews

En après-match, Alexander Blessin a salué la montée au jeu et l'apport d'Amoura. "C'était nul !", a d'abord plaisanté l'Allemand en conférence de presse, un peu agacé qu'on lui pose plusieurs fois la question.

"Plus sérieusement, c'était bien. Il a apporté un peu plus de profondeur et de vitesse dans notre jeu. Il a apporté de la qualité dans les combinaisons et peut créer plus de situations. Il a peu changé notre agressivité dans ce jeu, ce qui a été une bonne chose", a ensuite précisé Blessin.