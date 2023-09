Courtrai s'enfonce tant et plus : "Un problème mental"

2 points sur 24 possibles. Le début de saison de Courtrai est cataclysmique. Les Kerels ont été mal payés ce samedi soir, face à Charleroi (1-0).

En après-match, la réaction du Courtraisien Joao Silva était teintée de déception et d'amertume. "Une fois menés au score, nous n'avons pas eu la force mentale de nous battre pour revenir dans le match", a regretté Silva. "L'adversaire n'était pas vraiment plus fort que nous aujourd'hui, mais nous avons quand même dû quitter le terrain une nouvelle fois les mains vides."

Les supporters de Courtrai ont fait savoir leur mécontentement, huant les joueurs. "On ne peut pas reprocher à ces gens de demander des explications", a expliqué Joao Silva. "Mais que peut-on dire ? Nous faisons tout notre possible, mais cela ne veut pas marcher. Dans notre propre stade, nous sommes passés très près de la victoire à plusieurs reprises cette saison. Le fait que nous ayons échoué contre Anderlecht dans les arrêts de jeu (2-2, nda) a été douloureux. Mais on ne peut pas s'empêcher d'essayer de se relever après chaque échec. Ce ne sera pas différent aujourd'hui."