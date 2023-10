Excellente nouvelle pour l'Antwerp à quelques heures d'un moment historique

Le Bosuil va accueillir un match européen pour la première fois de son histoire. Tout le monde sera au rendez-vous.

Mercredi soir, l'Antwerp affronte à domicile le Shakthar Donetsk en phase de groupes de la Ligue des champions. Un match important pour les Anversois après la claque reçue par le Barça mais aussi parce qu'il s'agit du premier match européen au Bosuil.

Et bonne nouvelle pour la direction, le staff et les joueurs : les tribunes affichent sold out selon le Nieuwsblad. Tous les tickets pour ce match européen ont été vendus : mini-abonnements européens et tickets individuels.

Le quotidien flamand explique que le club avait peur de ne pas pouvoir donner la possibilité à tout le monde de se rendre au mach à cause des soucis au niveau des tribunes. Mais plus de 600 supporters ont pu acheter un ticket individuel pour remplir le stade en cette soirée historique.