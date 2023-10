"Je pense qu'Eden Hazard pourrait changer de décision"

En annonçant la fin de sa carrière professionnelle, Eden Hazard espérait mettre fin aux rumeurs sur une nouvelle aventure en club. Mais en Angleterre, où le Diable Rouge a marqué les esprits sous le maillot de Chelsea, on se refuse à admettre l'évidence.

Cette déclaration certes un peu fantasque, elle nous vient de Kevin Nolan. Dans une interview accordée à Talk Sport, l'entraîneur adjoint de West Ham a exprimé sa volonté de voir le Brainois rechausser les crampons, allant même jusqu'à lui proposer...un essai.

"Est-ce qu'on serait intéressé par Eden Hazard ? Si on avait celui de Chelsea, oui", commence l'ancien joueur professionnel. Après, s'il veut venir faire un essai chez nous, je serais évidemment prêt à l'accueillir. Après tout dépendrait de l'entraîneur (David Moyes)."

"Eden Hazard a passé ses plus belles années et a marqué ses plus beaux buts en Angleterre. C'est triste de voir un joueur de ce calibre arrêter à 32 ans."

"Je crois qu’à 32 ans, il ne se projette pas encore dans sa retraite", a continue Nolan, faisant référence à un épisode avec Paul Scholes.

"Je me souviens quand Paul Scholes avait fait la même chose. Il avait alors reçu un coup de téléphone de Sir Alex Ferguson et avait décidé de revenir. Je crois que c’est quelque chose qui pourrait se produire avec Hazard, parce que quelqu’un a sûrement envie de lui donner une dernière opportunité, de l’appeler et de lui dire ‘allez, viens et joue avec nous pendant six mois'."