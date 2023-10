🎥 Le Standard dévoile les images de l'exclusion d'Efrain Juarez pour son retour à Sclessin

Efrain Juarez a fait parler de lui dimanche dernier pour son exclusion dès la mi-temps. Dans son film récapitulatif, le Standard expose le moment chaud capté à la sortie des vestiaires.

L'information en avait fait sourire plus un en tribune lors de Standard - Club de Bruges : pour son retour à Sclessin, Efrain Juarez, l'adjoint de Ronny Deila, avait été exclu à la mi-temps. Très vite, il s'est murmuré que le Mexicain avait insulté et pris par le bras Erik Lambrechts, l'arbitre de la rencontre. Mais sans pouvoir disposer des images de la scène.

Dans sa série "Inside", qui dévoile les coulisses des rencontres des Rouches, le Standard montre un aperçu de son coup de sang. A partir de 9.54, on voit effectivement l'arbitre repousser Juarez et lui dire de se calmer, avant qu'Arnaud Bodart et Rik De Mil n'éloigne le T2, finalement exclu.

Pour cette altercation, Efrain Juarez a été suspendu pour trois rencontres, dont une seule ferme, par le comité de discipline.