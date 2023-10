Toujours pas appelé chez les Diables, ce grand talent "rêve" de jouer l'Euro

Domenico Tedesco fait toujours appel à quatre gardiens de but. Cette fois-ci, il devra faire tourner à ce poste après le forfait de Koen Casteels. Mais, il n'a pas fait appel à Maarten Vandevoordt.

Maarten Vandevoordt va une fois de plus jouer pour les Diablotins, mais cela ne lui pose aucun problème. "Bien sûr, cela aurait été bien d'acquérir de l'expérience avec l'équipe première pour une fois, j'attends cela avec impatience. Mais j'aime aussi jouer le rôle de gardien de but ici", explique-t-il dans Het Belang Van Limburg.

La désillusion n'est pas au rendez-vous. "Non, car je savais déjà que je serais sélectionné en U21. Cela ne me dérange pas non plus. J'apprends plus en jouant ici qu'en restant sur le banc de l'équipe A."

A voir s'il aura beaucoup à faire contre Malte : "Oui, ce sera normalement un match avec peu de boulot. Mais ça arrive à tous les niveaux. Souvent, ce sont les plus difficiles, parce qu'il faut rester concentré pendant 90 minutes".

Il aimerait évidemment jouer pour les Diables le plus rapidement possible. "L'Euro l'été prochain ? Oui, ce serait bien. Je dois avouer que je commence à en rêver quand les gens m'en parlent. Mais cela ne m'empêche pas de dormir. Je suis encore jeune et j'ai le temps".