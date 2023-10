Encore une mauvaise nouvelle pour Koen Casteels

Blessé pour les rencontres face à l'Autriche et la Suède, Koen Casteels n'a pas pu défendre les cages de la Belgique. Il n'affrontera pas non plus le Bayer Leverkusen.

Koen Casteels (31 ans) ne se mesurera pas à Victor Boniface, en feu avec le Bayer Leverkusen. Le gardien de but de Wolfsbourg, victime d'une inflammation aux muscles abdominaux et forfait pour les matchs qualificatifs face à l'Autriche et la Suède, ne sera pas remis, a révélé le coach des Loups. Niko Kovac a en effet déclaré en conférence de presse que "les symptômes de Koen Casteels n'avaient pas disparu", et que le Belge serait donc absent. C'est donc l'Autrichien Pavao Pervan (20 ans) qui sera titulaire entre les perches de Wolfsbourg. "L'absence de Koen ne nous facilite pas la tâche face au Bayer (leader de Bundesliga, nda), mais nous avons pleine et entière confiance en Pavao", assure Kovac.





