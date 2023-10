Philippe Clément sur son choix et ses ambitions aux Rangers : "Je sais déjà ce que je peux améliorer"

Philippe Clément, le nouvel entraîneur des Rangers, a été présenté en conférence de presse. Il a évoqué son souhait de remettre le club de Glasgow au sommet du football écossais, alors que le Celtic domine actuellement le championnat et a réalisé le triplé la saison dernière.

Philippe Clément est le nouvel entraîneur des Rangers, dont fait partie Nicolas Raskin. Cette semaine, l'ancien entraîneur du Club de Bruges a été présenté en conférence de presse.

"J'aime le football dominant. Des attaques avec de nombreux changements de position, basées sur une bonne structure. Cela évite les pertes de balle stupides lors des transitions."

Lors de sa présentation, Clément a expliqué comment il voulait remettre les Rangers au sommet de la carte du football écossais. La saison dernière, c'est le grand rival du Celtic qui a récupéré le titre, signant même un triplé. Cette saison, le Celtic compte déjà sept points d'avance sur les Rangers en tête du championnat.

"Gagner, c'est toute ma vie, même si c'est un processus. Il y a beaucoup de choses ici qui pourraient être améliorées. Par exemple, j’ai vu certains joueurs être frustrés lorsque les choses n’allaient pas bien. Nous devons devenir plus stables à cet égard. Nous ferons tout notre possible pour concourir pour des trophées le plus rapidement possible, mais je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas un magicien."

"Il faut du temps et de l’entraînement pour mettre en place un style de jeu. Parfois cela arrive rapidement, parfois cela prend un peu plus de temps. Mais je le sais : si nous pouvons travailler longtemps avec les joueurs, ils s’amélioreront. C'est comme ça que ça s'est toujours passé dans mes clubs précédents."

Avant de faire son choix, Philippe Clément s'est renseigné chez un ami et ancien joueur des Rangers, Thomas Buffel. "Thomas était très positif à propos du club. Nous nous connaissons bien, car j'étais son entraîneur à Genk. Il m'a dit que les Rangers me conviendraient. Il sait aussi que je fais tout pour gagner des matchs" a conclu Philippe Clément.