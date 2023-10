Une défense mi-Mauve mi-Rouche, avantage à Anderlecht devant : notre 11 mixte du Clasico

Comme le veut la tradition, avant le Clasico de ce dimanche, nous vous proposons un 11 commun des deux équipes. La différence au classement ne se traduit pas forcément en termes de talent et d'équilibre sur la pelouse !

Gardien de but

Le choix a été difficile, car sur papier, Kasper Schmeichel a bien sûr une longueur d'avance dans sa carrière sur Arnaud Bodart. Mais le Danois, s'il reste sur un très bon match face à Malines, n'a disputé que 2 rencontres en Pro League, alors que Bodart est une valeur sûre depuis des années, désormais même adoubé par Domenico Tedesco comme membre du noyau belge à part entière.

L'excellente saison du portier liégeois nous fait donc opter pour Arnaud Bodart, même si on doute que ce dernier réalise une carrière ne serait-ce que comparable à celle de Schmeichel.

© photonews

Défenseurs et latéraux

L'abondance de biens en défense centrale dans les deux équipes nous a fait opter pour une défense à trois, et 100% belge, 100% Diable. Jan Vertonghen et Zinho Vanheusden étaient incontournables, étant parmi les meilleurs de Belgique à leur poste ; le troisième poste se jouait entre Zeno Debast et Merveille Bokadi, mais dans l'ensemble, le jeune du RSC Anderlecht paraît plus fiable et plus propre à la relance.

Si les défenseurs centraux des deux clubs sont de grande qualité, ce n'est pas la même histoire pour les latéraux, car ni Augustinsson ni N'diaye ne s'imposent comme titulaires incontournables, tandis que Moussa Djenepo peine à confirmer ses premiers dribbles. Côté gauche, on opte donc, un peu par défaut, pour Francis Amuzu et ses buts de folie. Côté droit, par contre, pas de doute, malgré les progrès de Killian Sardella : c'est Marlon Fossey qui a nos faveurs.

Milieux de terrain

Là encore, il y a du choix, mais le RSC Anderlecht ne placera qu'un seul joueur dans le triangle de notre entrejeu : l'incontournable Théo Leoni, meilleur Mauve depuis le début de la saison et probablement l'un des meilleurs milieux de terrain de Belgique à l'heure actuelle. Rits, Diawara et Delaney n'ont pas encore montré suffisamment pour l'accompagner.

© photonews

Au contraire de deux hommes : Isaac Hayden, qui a fait des progrès épatants ces dernières semaines, et Steven Alzate, qui amène la touche technique et imprévisible qui manquait tant au Standard au milieu de terrain. Un triangle qui a fière allure.

Attaquants

Désolé Wilfried Kanga et Kamal Sowah, mais sur ce plan, difficile de faire sans opter pour les joueurs offensifs d'une équipe sur le podium de la Pro League. Restait à choisir lesquels. Kasper Dolberg n'est pas toujours convaincant dans le jeu, c'est moins qu'on puisse dire, mais il faut nous faut un 9, et le Danois plante ses buts.

© photonews

Pour l'accompagner, Thorgan Hazard dans un rôle de 10 avancé, plutôt que sur le flanc gauche où il débute théoriquement les rencontres du Sporting. C'est bien en revenant dans l'axe pour combiner avec Dolberg que le Diable est le plus fort. Anders Dreyer, plus efficace mais moins fort dans le jeu, en fait les frais.

Le 11 mixte du Clasico :

Bodart / Vertonghen - Vanheusden - Debast / Amuzu - Leoni - Hayden - Alzate - Fossey / Dolberg - Hazard