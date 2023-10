A nouveau débarqué en dépanneur de service, Phlippe Clément met en garde les supporters des Rangers

Philippe Clement a profité de la trêve internationale pour rejoindre les Glasgow Rangers. Il coachera son premier match cette après-midi.

Sur le coup de 16h, Philippe Clement verra Ibrox rugir pour la première fois avec les Glasgow Rangers face à Hibernian. Pour les supporters, ce sera également l'occasion de se familiariser avec leur nouvel entraîneur.

Mais sur le site du club, l'ancien technicien du Club de Bruges prévient : il faut laisser du temps à un entraîneur débarqué en cours de saison. Une situation que Clement connait bien pour avoir repris Genk et Monaco en cours de route par le passé.

"J’espère qu’ils verront déjà une différence, mais je ne suis pas Harry Potter. Je n’ai pas de baguette magique qui puisse soudainement tout changer. Vous devez immédiatement analyser ce qui est bon et mauvais. On ne peut pas tout changer immédiatement. Cela a un impact négatif sur les joueurs. Cela va donc se faire étape par étape et il faut accepter que ce ne sera pas parfait tout de suite" déclare-t-il.

Le club de Nicolas Raskin et Cyriel Dessers a fait appel à Philippe Clément après un début de saison manqué, marqué par trois défaites en championnat écossais, une claque reçue en préliminaire de Ligue des Champions par le PSV et une défaite surprenante à l'Aris Limassol en Europa League.