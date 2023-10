Une première victoire loin d'être suffisante : les graves menaces qui planent sur Karel Geraerts et Schalke 04

Ces dernières saisons, Schalke 04 a connu une véritable chute aux enfers. Et le cauchemar n'est peut-être pas terminé.

Après la défaite 3-0 à Karlsruhe la semaine passée, Karel Geraerts a redressé la barre pour décrocher sa première victoire à la tête de Schalke 04, 3-2 contre Hanovre. Mais la pression n’est pas redescendue pour autant.

Avec 10 points en 11 matchs de deuxième Bundesliga, les Königsblauen sont toujours dans la zone rouge. Si cela venait à perdurer, cela aurait de graves conséquences sur le club. En effet, le Bild rapporte qu’en cas de rétrogradation en troisième division, s’en suivraient la dissolution des équipes U23 et féminine, la vente du stade et l'impossibilité d'obtenir une licence de la DFB pour évoluer en troisième division. Et donc, le dépôt de bilan.

Une situation dramatique pour un club encore demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2011 et qui jouait encore cette après-midi devant 62 000 personnes, même en deuxième Bundesliga.