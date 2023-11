Enfin un "vrai" back gauche chez les Diables ? L'après-Vertonghen semble assuré

On s'attendait à le voir titulaire ce mercredi et Olivier Deman a bel et bien démarré sur l'aile gauche. Des "vrais" débuts très intéressants.

L'ascension d'Olivier Deman (23 ans) est l'une des plus surprenantes de 2023. Du Cercle de Bruges à la Bundesliga et aux Diables Rouges, Deman a décroché sa première titularisation ce mercredi dans un rôle qu'il commence aussi à occuper au Werder Brême : back gauche.

"Je joue parfois piston gauche, parfois back gauche. Bien sûr, le fait d'évoluer en Bundesliga m'aide car le niveau en Allemagne est plus proche du niveau international que la Jupiler Pro League", concède Deman en zone mixte après la rencontre. "Affronter le Borussia Dortmund ou l'Eintracht Francfort ces dernières semaines, ça permet de passer un cap".

Theate dans l'axe, Deman à gauche : l'avenir des Diables ?

Soutenu par Arthur Theate à gauche de l'axe défensif, Olivier Deman était le seul des deux latéraux à vraiment monter. "L'idée était que Zeno (Debast) reste un peu plus derrière et que je monte, oui. En première période, c'était un peu compliqué, mais j'y suis un peu plus parvenu en seconde. J'aurais même pu marquer, mais j'espère que ce sera pour une prochaine fois".

Si Theate n'a pas démérité au back gauche sous Tedesco, il a paru très à l'aise dans son fauteuil de défenseur central. Et en seconde période, en effet, Deman a mis le nez à la fenêtre : "Le coach a corrigé quelques détails à la mi-temps et m'a demandé de dédoubler un peu plus avec Yannick (Carrasco) puis Leandro (Trossard). De cette façon, on a créé du surnombre et forcé le back adverse à choisir sur qui defendre".

Malheureusement pour le joueur du Werder, à court terme, la place de back gauche risque d'être reprise par Theate au retour de Jan Vertonghen dans le onze. Mais avec ce genre de performance, Deman mettra au moins un peu de pression à ce poste longtemps synonyme de point d'interrogation. Et "Sterke Jan" n'est pas éternel. Deman-Theate, l'avenir à gauche de la défense belge ? On le pense...