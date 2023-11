Pas de débuts pour Trebel, but de Lapoussin face à un coach belge méconnu

Adrien Trebel, repris par Madagascar, n'a pas encore pu faire ses débuts pour sa nouvelle sélection. Loïc Lapoussin a cependant marqué.

Madagascar commence à compter un certain nombre de joueurs belgicains dans ses rangs : après Marco Ilaimaharitra et Loïc Lapoussin, Adrien Trebel a été appelé par les Barea. Le Français est d'origine malgache par sa mère, et peut donc défendre les couleurs de Madagascar.

Mais Trebel, qui revient de blessure, est resté sur le banc lors des deux rencontres de Madagascar en qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après une défaite contre le Ghana, les Barea ont gagné (0-3) leur second match, au Tchad. Loïc Lapoussin, monté au jeu en seconde période, a inscrit le troisième but.

Détail surprenant : le sélectionneur du Tchad est ... belge : il s'agit de Kévin Nicaise (38 ans), né à Bruxelles et qui a porté les couleurs de l'Union Saint-Gilloise et du RWDM dans sa carrière de joueur, ainsi que les couleurs du Tchad au niveau international. Il est récemment devenu sélectionneur tchadien et a donc un gros challenge devant lui.