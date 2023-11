Honteux : un drapeau fasciste aperçu dans un stade belge

Le 11 novembre dernier en Challenger Pro League, le RFC Seraing s'est incliné 1-2 au Pairay face au Beerschot. Les fans anversois se sont fait remarquer de la pire des manières.

Pendant la rencontre, un drapeau composé de trois logos était accroché dans la zone visiteurs. L'on pouvait voir le lion flamand, l'ancien logo du Beerschot et un logo White Power.

Ce dernier logo défend le suprémacisme blanc, une idéologie fasciste qui se fonde sur l'idée de la domination de la race blanche sur les autres.

Le délégué du match avait noté la présence de cet insigne dans son rapport. Ce fut le cas de l'Union belge et de la police. Le Beerschot a identifié les supporters concernés et les sanctionnera.

"Avant tout, nous voulons préciser que de tels symboles n’ont pas leur place dans un stade. Et nous veillerons également à ce que cela ne se reproduise plus", a déclaré le porte-parole du Beerschot Luther Rommens dans des propos et informations relayés par la Gazet van Antwerpen.