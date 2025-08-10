DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Plusieurs fans ont réagi négativement sur les réseaux sociaux à la faible qualité de diffusion proposée par DAZN pour certains matchs de la Challenger Pro League. Le média s'est expliqué à ce sujet.

Ce week-end, la Challenger Pro League a repris. Pour suivre les matchs, il faut pour l’instant passer uniquement par l’application de DAZN, qui détient actuellement les droits de diffusion.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters dénoncent une qualité d’image jugée bien en dessous des standards, avec des saccades à l’écran, un angle de vue bancal ou encore une image très pixelisée.

Les rencontres concernées par ces problèmes ne sont pas celles dont DAZN produit directement les images. C’est par exemple le cas de Lierse - Beveren et de Eupen - RFC Liège, dont les images sont fournies par les caméras automatisées de la Pro League.

"La qualité des images issues des caméras automatisées était simplement insuffisante", explique Jan Mosselmans, COO de DAZN, dans Het Laatste Nieuws. "Lors des matchs filmés avec des caméras classiques, opérées par des techniciens, il n’y a pas eu de problèmes."

Une concertation a eu lieu samedi avec la Pro League pour améliorer la qualité. Mardi, les deux parties se réuniront à nouveau afin de trouver une solution.

Initialement, DAZN avait annoncé qu’il ne diffuserait pas tous les matchs de la Challenger Pro League, mais après les protestations des fans, l’ensemble des rencontres a bien été diffusé.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Eupen

Plus de news

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

22:20
Charleroi tente de réagir - Direct commenté Live

Charleroi tente de réagir - Direct commenté

14:45
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

14:20
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

14:00
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

21:49
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

12:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
2
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

16:00
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

19:06
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent" Réaction

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

23:25
3
Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

22:43
"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

09/08
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

21:20
"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

21:40
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 La Gantoise La Gantoise
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 FC Liège FC Liège
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved