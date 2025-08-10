DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

Plusieurs fans ont réagi négativement sur les réseaux sociaux à la faible qualité de diffusion proposée par DAZN pour certains matchs de la Challenger Pro League. Le média s'est expliqué à ce sujet.

Ce week-end, la Challenger Pro League a repris. Pour suivre les matchs, il faut pour l’instant passer uniquement par l’application de DAZN, qui détient actuellement les droits de diffusion.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters dénoncent une qualité d’image jugée bien en dessous des standards, avec des saccades à l’écran, un angle de vue bancal ou encore une image très pixelisée.

Les rencontres concernées par ces problèmes ne sont pas celles dont DAZN produit directement les images. C’est par exemple le cas de Lierse - Beveren et de Eupen - RFC Liège, dont les images sont fournies par les caméras automatisées de la Pro League.

"La qualité des images issues des caméras automatisées était simplement insuffisante", explique Jan Mosselmans, COO de DAZN, dans Het Laatste Nieuws. "Lors des matchs filmés avec des caméras classiques, opérées par des techniciens, il n’y a pas eu de problèmes."

Une concertation a eu lieu samedi avec la Pro League pour améliorer la qualité. Mardi, les deux parties se réuniront à nouveau afin de trouver une solution.

Initialement, DAZN avait annoncé qu’il ne diffuserait pas tous les matchs de la Challenger Pro League, mais après les protestations des fans, l’ensemble des rencontres a bien été diffusé.