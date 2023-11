"L'héritage d'Eden Hazard ?" : deux Diables Rouges seuls au sommet des statistiques

Certes, il est parfois facile de s'inquiéter de notre défense. Les derniers matchs internationaux ont prouvé que le sélectionneur Domenico Tedesco aura encore du boulot en vue de l'Euro 2024.

Ce sera donc à lui de continuer à intégrer les plus jeunes et plus prometteurs au sein du groupe. Car ce dernier ne manque pas de talent. Ce n'est pas pour rien que certains nous considèrent comme favoris pour l'Euro.

Il suffit de regarder sur les flancs, où Jérémy Doku et Johan Bakayoko commencent très sérieusement à attirer l'attention et réaliser des prestations de très haut niveau à chaque sortie.

Les deux joueurs sont tout simplement, au vu de certaines statistiques, les meilleurs d'Europe. L'agence de statistiques DataMB met en effet en lumière que les deux Diables Rouges sont les deux seuls ailiers en Europe à atteindre un percentile de +98 en ce qui concerne les apports progressifs ("progressives carries"), les dribbles et les assists.

"L'héritage d'Eden Hazard ?", se questionne l'agence de statistiques. On ne peut en effet qu'espérer que les deux joueurs continuent sur leur lancée !

Only two wingers in Europe's top 7 leagues are in the 98+ percentile for carries, dribbles and assists



• 🇧🇪 Jérémy Doku (Man City, 21)

• 🇧🇪 Johan Bakayoko (PSV, 20)



👉 https://t.co/McR5zrPkTO https://t.co/HG1aOXW6i3 pic.twitter.com/LMMuarhjam