Très bonne nouvelle pour l'Antwerp avant le Shakhtar !

L'Antwerp jouera ce mardi en déplacement face au Shakhtar Donetsk dans le cadre des phases de poules de la Ligue des Champions.

Depuis la dernière journée et sa défaite 2-0 face au FC Porto, l'Antwerp n'a quasiment plus aucun espoir de passer l'hiver européen. Néanmoins, le Great Old devra encore jouer le jeu et tenter de grappiller ses premiers points en Ligue des Champions.

En marge de cette rencontre, l'Antwerp a appris une assez bonne nouvelle : le retour de Mandela Keita. Sur ces photos, on peut en effet le voir s'apprêter à prendre l'avion avec ses coéquipiers.

Titulaire indiscutable à l'Antwerp, Keita était blessé depuis le 21 octobre dernier suite à une blessure au genou occasionée face au Sporting de Charleroi.