🎥 Lois Openda marche sur l'eau et sur Manchester City !

Si les prestations de Lois Openda posent actuellement question, l'attaquant s'éclate avec Leipzig. Il vient de marquer un but importantissime contre le Manchester City de Jérémy Doku.

Muet depuis plus d'un an avec les Diables Rouges, inarrêtable avec Leipzig. Lois Openda est dans un beau paradoxe. Face à Manchester City ce mardi soir dans la rencontre au sommet du groupe G, le Diable Rouge a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer.

Lancé dans l'axe, il s'est joué de Manuel Akanji - assez maladroit, il faut le reconnaitre. Une fois face à Ederson, il n'a pas tremblé et a mis Leipzig aux commandes (13e). Un premier but, qui en appelle un autre, 20 minutes plus tard. Il a complètement enrhumé Gvardiol avant de fixer Ederson. Du grand art !

ūü§ó Loïs Openda a une nouvelle proie préféré et elle s’appelle Manchester City

