La Belgique championne d'Europe ? Cette légende des Diables Rouges est formelle

La Belgique a validé son billet pour l'Euro 2024 en Allemagne, sans passer par les barrages. Quelles seront les chances pour nos Diables Rouges de connaître la victoire finale ?

Cette question, Het Laatste Nieuws l'a posée à son consultant et légende du football belge, Marc Degryse. L'ancien joueur d'Anderlecht et du Club de Bruges s'est alors montré un peu pessimiste.

Pour lui, la présence et la forme de Kevin De Bruyne risque bien d'être décisive. "Je continue de me dire que De Bruyne fera la différence entre un bon et un très bon Euro. Sans lui, il y aura trop de responsabilités et de pression sur les épaules de Romelu Lukaku. La Belgique ne remportera pas l'Euro mais avec un bon De Bruyne, une demi-finale ou une finale est possible."

Degryse s'est alors fondé sur les précédentes performances de la Belgique dans les grands tournois pour expliquer ses attentes. "Pour remporter l'Euro, les Diables Rouges ont besoin de trois matchs parfaits à partir des quarts de finale. Même avec une génération dorée au sommet de son art, c'était trop lors de la Coupe du Monde en Russie. Pour moi c'est un quart de finale minimum l'été prochain pour la Belgique."