🎥 Privilège royal pour Karel Geraerts en Allemagne

Depuis quelques semaines, Karel Geraerts a la lourde tâche de sortir Schalke 04 de la zone rouge en 2.Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen est dans une crise sans précédent et l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a été choisi pour sauver la maison.

Petit à petit, l'ex-milieu de terrain imprime sa patte et vient de remporter trois des cinq derniers matchs, propulsant Schalke à la 16e place de barragiste, une unité seulement derrière le premier sauvé.

Ce mardi, l'entraîneur fut l'invité d'honneur du banquet de la Famille Royale Belge en Allemagne, en compagnie du Président Fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et de la Chancelière Elke Büdenbender. Une occasion visiblement appréciée par Monsieur et Madame Geraerts.

🇩🇪🇧🇪 Special guest at the state banquet of the Belgian State Visit (King Philippe and Queen Mathilde) to Germany (Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier and Elke Büdenbender):



Karel Geraerts, a Belgian former footballer and currently head coach of Schalke 04 [@S04] in Germany. pic.twitter.com/d7Mg9hgSKn