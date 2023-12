Première pour De Mil et pour Westerlo : belle soirée en Campine face à des Pandas maladroits

Pour la première fois de la saison, Westerlo est sorti de la zone rouge en battant des Pandas qui essaient de développer du beau jeu, mais qui restent maladroits dans les deux rectangles.

Rik De Mil réalise un démarrage fracassant pour son mandat à la tête de Westerlo. L'équipe a remporté une victoire cruciale à domicile contre KAS Eupen, avec un score final de 2-0.

Pour son premier match avec Westerlo, De Mil n'a pas opéré de grands bouleversements. Il a fait confiance aux mêmes joueurs que la semaine dernière, générant un début de match animé avec de nombreuses opportunités contre Eupen.

Cependant, les visiteurs n'ont pas abandonné facilement et ont réussi à mettre Bolat à contribution à plusieurs reprises sans pour autant concrétiser au cours de la première mi-temps. Les buts sont finalement survenus lors de la seconde période.

Westerlo s'est avéré être l'équipe la plus dangereuse en seconde période et a finalement été récompensé. À la soixantième minute, Nacer Chadli a servi son coéquipier Nicolas Madsen, dont le tir a trouvé le chemin des filets via le pied de Kral devant Slonina.

Les choses se sont ensuite détériorées pour Eupen, qui a concédé un penalty quelques minutes plus tard, permettant à Madsen de marquer son deuxième but de la soirée. Ce fut le dénouement de la rencontre. Pour la première fois de la saison, et en attendant le résultat de Charleroi ce samedi soir, Westerlo n'est plus dans la zone rouge.