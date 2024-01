🎥 Michy Batshuayi inscrit son premier but de l'année lors du festival de Fenerbahçe

Michy Batshuayi pourrait bien quitter le Fenerbahçe cet hiver, mais en attendant, il fait le job. Le Diable Rouge a inscrit l'un des... sept buts de son club ce mercredi.

Très peu utilisé en championnat, Michy Batshuayi (30 ans) était encore réserviste ce mercredi pour le premier match de 2024. Le Diable Rouge a même vu son grand concurrent, Edin Dzeko, s'offrir un triplé en une mi-temps. Il a ensuite remplacé le Bosnien à la pause, alors que le score était déjà de 5-0 pour le Fenerbahçe.

Batshuayi a ensuite "fait le job", inscrivant le sixième but de ses couleurs. Le premier but du Belge en 2024 est son 4e en championnat cette saison, et le 9e en 22 matchs toutes compétitions confondues. Sera-ce suffisant pour qu'il décide de rester à Istanbul ? Rien n'est moins sûr.

Michy Batshuayi peut compter sur beaucoup d'intérêt, notamment venant des Rangers de Philippe Clément (lire ici). Avec l'Euro 2024 en fin de saison, il a probablement intérêt à aller chercher du temps de jeu loin de Fenerbahçe, où il était pourtant très apprécié la saison passée...