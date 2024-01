"Je sais que l'Euro arrive à grands pas..." : Arthur Vermeeren explique son choix de signer à l'Atlético Madrid

Arthur Vermeeren a donc fait son choix. Le jeune prodige du football belge a décidé de quitter l'Antwerp cet hiver et de rejoindre l'Atlético Madrid.

Quelques jours après l'annonce de son transfert et ses premiers pas chez les Colchoneros, Arthur Vermeeren a été officiellement présenté en tant que nouveau joueur de l'Atlético Madrid.

Pisté par le Barça depuis plusieurs mois, Vermeeren a donc finalement choisi l'Atlético. Lors de sa présentation, il a expliqué son choix. "Pour moi, il était essentiel que le club ait une atmosphère familiale. Dès le début, j'ai ressenti une impression positive. Tout le monde a été extrêmement accueillant, c'est pourquoi je me suis orienté vers ce club", relate le Nieuwsblad.

Vermeeren sur sa décision de signer à l'Atlético Madrid

Vermeeren explique également que son choix a été influencé par la possibilité d'être entraîné par Diego Simeone. "L'importance de l'entraîneur ne doit pas être négligée. Simeone, qui était lui-même milieu de terrain, l'est également pour moi. J'ai beaucoup à apprendre de lui ; c'est un entraîneur exceptionnel. J'ai eu l'occasion de discuter avec Axel Witsel, mais à ce moment-là, mon choix était déjà fait. Je suis convaincu qu'il m'apportera son soutien. Aucune inquiétude de ce côté-là. J'ai confiance en moi et en notre équipe."

Le jeune Diable Rouge voit également une grosse opportunité de développer son jeu. "Ma polyvalence est un atout, me permettant d'évoluer à divers postes. Je ne considère pas rejoindre une équipe uniquement 'de travailleurs'. Ils adoptent un style de jeu plaisant (...) Mon objectif est d'apprendre autant que possible. J'ai à maîtriser la langue et à m'adapter à la culture, mais cela fait partie du plan. Je souhaite être opérationnel au plus vite. Je suis conscient que l'Euro approche, mais c'était le moment opportun."