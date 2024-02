Malgré un nouveau scénario fou, le rêve d'Hugo Broos s'arrête en demi-finale

Le rêve d'Hugo Broos, à savoir remporter une seconde Coupe d'Afrique des Nations, s'est arrêté en demi-finale. Surprise de la compétition, l'Afrique du Sud a été éliminée aux tirs au but par le Nigeria.

C'est un nouveau scénario complètement fou comme cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 nous en réserve tant depuis son coup d'envoi. Le Nigeria et l'Afrique du Sud se sont quittés dos-à-dos au terme de 120 minutes de jeu (1-1), et les Super Eagles ont arraché leur qualification aux tirs au but. Tout, d'ailleurs, s'est joué aux tirs au but : les deux buts du match ont été inscrits sur penalty, d'abord par l'ex-Gantois Troost-Ekong (67e), puis par Mokoena (90e).

Mais un coup de théâtre fou a amené ce penalty pour l'Afrique du Sud en fin de match. En effet, alors que Victor Osimhen croyait avoir fait 2-0 et tué le match sur un contre rondement mené, l'arbitre finissait... par annuler le but et par donner penalty pour l'Afrique du Sud. Il y avait en effet une faute indiscutable au départ de la phase, et ce départ était dans le rectangle nigérian !

Dans les prolongations, encore une fois, des rebondissements : alors que l'ancien de Courtrai Terem Moffi filait seul au but, Kekana le fauche en tant que dernier homme et est exclu. Sa faute est juste à l'entrée du rectangle, et c'est donc un coup-franc, pas un penalty. On va donc aux tirs au but, lors desquels l'excellent Stanley Nwabali sort deux envois sud-africains. Les Bafana Bafana de Hugo Broos sont éliminés.