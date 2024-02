🎥 Un ovni : comment Gift Orban a fait basculer l'opinion des supporters lyonnais en quelques semaines

Les premières semaines de Gift Orban à Lyon n'ont pas toujours été simples. Mais l'ancien Gantois a fini par conquérir le coeur de ses nouveaux supporters.

Comme à ses débuts à La Gantoise, Gift Orban n'a pas mis longtemps avant de faire parler de lui du côté de Lyon. Sauf que contrairement à son arrivée en Belgique, le Nigérian n'a pas défrayé la chronique grâce à ses buts. Le journaliste Romain Molina expliquait ainsi qu'en une semaine seulement, Orban avait réussi à se mettre à dos tout le vestiaire lyonnais à cause de son comportement.

Le capitaine Alexandre Lacazette était alors venu à la rescousse de son nouveau coéquipier en expliquant qu'une fois après avoir cerné son second degré, Gift Orban était très chouette à vivre. Le ton était donné. Le football français voit désormais l'ancien Gantois comme un joueur complètement déjanté plutôt que détestable.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le principal intéressé joue à fond sur cette corde. Hier, à l'occasion de la victoire 1-0 contre Nice, lors de laquelle il était à nouveau réserviste, c'est bien Orban qui a fait le show auprès des supporters en allant extérioriser toute sa rage de vaincre et son énergie dans le filet du but face aux Bad Gones. Lyon s'est découvert un sacré personnage.