🎥 Eden Hazard va être mis à l'honneur par son ancien club : "Une des grandes légendes"

Le jeune retraitĂ© va ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© par ses anciennes couleurs du LOSC. Il a portĂ© les couleurs du club français pendant entre 2008 et 2012.

Quatre ans, c'est la période durant laquelle Eden Hazard aura fait vibrer le LOSC ! Avant de partir pour la Premier League et Chelsea, l'ancien capitaine des Diables Rouges avait fait ses débuts professionnels en Ligue 1 dans le Nord de la France avec comme apothéose : un titre de champion et une Coupe de France en 2011.

En mars 2024, il sera l'heure pour les Dogues de célébrer leur ancien joueur. Sur les réseaux sociaux, le club français a annoncé un "événement" qui mettra à l'honneur Eden Hazard.

Eden Hazard "une des plus grandes légendes du LOSC"

"On vous attend SUPER NOMBREUX au stade pour faire une fête du diable (rouge) à l'une des plus grandes légendes du LOSC", a écrit Lille en accompagnement d'une vidéo qui remontre les plus beaux moments d'Hazard sous leur maillot.

Le rendez-vous se tiendra le 10 mars 2024 lors du match entre Lille et Rennes en championnat.