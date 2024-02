La star inattendue du derby de Bruges : "C'est le but de la saison !"

Le Cercle de Bruges a tenu le Club de Bruges en échec ce week-end. Alan Minda a marqué le but d'ouverture d'un sensationnel solo.

Le coach du Cercle Miron Muslic est satisfait de ce point. "Un bon point. C'était un derby fantastique, plein d'émotion et de beaux moments de part et d'autre. C'était un match spectaculaire", a-t-il commenté devant les caméras de Eleven DAZN.

Alan Minda a marqué un superbe but après un rush d'environ 80 mètres. Muslic était visiblement impressionné. "C'était un bijou. Je ne m'y attendais pas non plus, pour être honnête. Nous savons que nous pouvons être dangereux après un corner grâce à notre vitesse, mais c'est sans aucun doute l'un de ses meilleurs buts. On ne marque pas un tel but toutes les semaines. Pour nous, c'est le but de la saison."

"Nous voulions gagner ce match, c'était le plan. Nous ne sommes pas entrés sur le terrain pour survivre. Bien sûr, il faut aussi respecter l'adversaire, c'est une équipe de grande classe. C'est le match qui a suscité le plus d'émotions, mais les matches suivants seront également difficiles", a conclu l'entraîneur du Cercle.