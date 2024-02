Le Club de Bruges aurait menti sur le prix du transfert d'Igor Thiago !

Le transfert d'Igor Thiago vers Brentford a fait grand bruit. Le club anglais va débourser 37 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant brésilien.

La somme du futur transfert d'Igor Thiago a de quoi poser question. Brentford devait en effet recruter Nusa pour cette somme, mais le Norvégien a raté sa visite médicale. Malgré ses grosses stats actuelles, Thiago vaut-il vraiment 37 millions d'euros ?

Le sujet a été discuté sur le plateau de La Tribune. Le consultant de la RTBF Stephan Streker a alors balancé une bombe : le transfert s'élèverait en réalité à bien moins que 37 millions d'euros.

Club de Bruges a-t-il menti sur le transfert d'Igor Thiago vers Brentford ?

"Je ne vais pas citer ma source, vraiment ne me demandez pas de le faire mais vraiment c’est une très très bonne source. Il paraît que ces chiffres sont surévalués et ne sont pas vérifiés. Que c’est de la pure communication de club à club et qu’on n’est pas allé mettre son nez dedans", a-t-il expliqué en direct.

Il a également révélé que la somme du transfert...d'Arthur Vermeeren n'était pas non plus de 25 millions d'euros, mais bien de moins. "Ma source ? Un président de club. Il m'a dit que Thiago, ce n'était absolument pas 37, mais 16. Je parle de Thiago, et même de Vermeeren aussi."