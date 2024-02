"Contre le Standard, même si c'est l'équipe B, le derby reste mythique"

Deuxième derby consécutif pour le RFC Liège, qui reçoit le SL16 FC, ce samedi (20h00). Pour Kévin Debaty, même s'il s'agit de l'équipe B, l'affrontement contre les Rouches reste mythique.

Six mois après l'affrontement qui avait vu le SL16 FC s'imposer lors de la deuxième journée, le RFC Liège retrouve les espoirs du Standard, ce samedi. Les Sang & Marine, à deux points du top 6, sont sur une dynamique opposée à celle des U23, qui ont subi leur huitième revers consécutif le week-end dernier, contre les Francs-Borains.

"Nous sommes des compétiteurs, nous aimerions évidemment aller chercher ce top 6. Ce serait une belle récompense pour tout le club. On réalise un parcours exceptionnel, avec le plus petit budget de la série. Il faudrait une catastrophe pour que nous soyons en danger, mais nous ne prenons aucun match à la légère" assurait Kévin Debaty, portier du Matricule 4, en conférence de presse, ce vendredi.

Un derby mythique, même contre les U23 du Standard

Largement victorieux sur la pelouse du RFC Seraing, Liège s'apprête donc à disputer un deuxième derby consécutif. "C'est des matchs que l'on aime jouer et qui comptent beaucoup. Contre le Standard, même s'il s'agit de l'équipe B, le derby reste mythique. Nous avons de la chance d'avoir ces deux équipes dans la série."

"J'ai joué au Standard chez les jeunes, je suis parti à l'âge de 10 ans. Je rencontrais des équipes comme le Club de Bruges et Anderlecht. Je fais partie de la génération 89, avec Witsel, Fellaini, Chadli et Benteke. C'était une fameuse équipe."

Si la défaite de l'aller est encore dans toutes les têtes, Kévin Debaty ne veut pas parler de revanche. Le RFC Liège était la meilleure équipe à Sclessin, et compte le prouver dans son stade de Rocourt.

"On devra être plus concrets devant le but. S'il y a une revanche, c'est par rapport au résultat plutôt qu'à la manière, car on méritait mieux ce jour-là" a-t-il conclu, selon les propos relayés par nos confrères de la Dernière Heure.