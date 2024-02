Standard et RFC Liège se retrouvent, six mois plus tard : un derby toujours aussi symbolique, malgré une situation bien différente

Au match aller, le SL16 FC avait empoché sa première victoire de la saison, contre le RFC Liège. Adriano Bertaccini avait inscrit son premier but de la saison, le premier depuis son arrivée à Rocourt et le premier du Matricule 4 depuis son retour. Brahim Ghalidi lui avait répondu, d'une merveille.

Nous étions le dimanche 20 août 2023, match de clôture de la deuxième journée de Challenger Pro League. Deux équipes battues lors de la première journée, le SL16 FC et le RFC Liège, s'affrontaient pour le premier derby officiel entre le Matricule 4 et le Matricule 16 depuis le 11 février 1995.

À Sclessin, Adriano Bertaccini avait inscrit le premier but de la partie, cinq minutes après le retour des vestiaires. Il s'agissait du premier but du nouvel attaquant liégeois en Challenger Pro League, et le premier but des Sang & Marine depuis leur retour dans le monde professionnel. Un but annihilé par un penalty d'El-Fanis et une merveille de Brahim Ghalidi, en moins de 60 secondes.

Plus de six mois plus tard, les deux équipes se retrouvent... et leur situation a bien changé. Ce soir-là, le SL16 FC, toujours dirigé par Joseph Laumann, empochait le premier de ses cinq succès en championnat. Désormais sous la houlette de Réginal Goreux, les espoirs du Standard occupent la lanterne rouge et doivent croire au miracle pour combler les sept longueurs qui les séparent du Lierse, première équipe non relégable.

Dans les travées de Rocourt, tout va bien. Liège est septième, a déjà presque mathématiquement assuré son maintien et peut regarder vers le haut. Gaëtan Englebert et ses hommes ne veulent pas parler de top 6 et de barrages, bien qu'ils ne soient qu'à deux petits points du Patro Eisden.

Un derby liégeois qui garde sa valeur historique

Ce sont donc deux équipes à la dynamique bien opposée qui vont se retrouver ce samedi, rue de la Tonne. Liège reste sur un 7/15 qui lui permet de tenir le rythme, le SL16 n'a plus pris le moindre point depuis sa victoire contre le Beerschot, début décembre. C'était il y a 8 matchs.

Un affrontement déséquilibré sur papier, qui ne perd pas sa dimension historique. Ce n'est toujours pas l'équipe première du Standard qui affronte le RFCL, mais ce derby liégeois reste très haut dans le cœur de tous les supporters, et surtout ceux du RFC Liège. 70 affrontements entre les deux équipes premières, voici le deuxième avec le SL16 FC. Cela ne s'oublie pas.