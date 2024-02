Les buts, l'impact physique, mais une qualité différente démarque Christian Benteke en MLS

Premier match de la saison et première masterclass pour Christian Benteke, auteur d'un triplé avec DC United, contre New England.

Christian Benkete a commencé sa saison de la meilleure des manières, en claquant un triplé pour la reprise de la MLS. Avec DC United, l'attaquant belge s'est imposé contre New England,

"En tant qu'attaquant, c'est important de marquer pour gagner de la confiance. Encore plus pour moi, car je sais que je suis l'un des visages de cette équipe" a déclaré le buteur de 33 ans.

L'humilité de Christian Benteke impressionne son entraîneur en MLS

Depuis son arrivée aux États-Unis, c'est la deuxième fois que Christian Benteke claque un triplé. La première fois, c'était la saison dernière, contre le New-York Red Bulls de Troy Lesesne, devenu entre-temps son entraîneur à DC United.

"Je suis content qu'il soit maintenant dans mon équipe. Avoir quelqu'un comme lui, qui peut marquer des buts, c'est quelque chose de génial pour un entraîneur. Mais, le meilleur avec lui, en dehors de ses buts et de son impact physique, c'est qu'il reste le joueur le plus humble du vestiaire. Il adhère à tout ce que nous faisons et donne l'exemple" a-t-il déclaré après la partie.