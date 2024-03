Grosse stupeur en Espagne : Carlo Ancelotti pourrait passer plusieurs années en prison !

Le parquet espagnol a requis une peine de quatre ans et neuf mois de prison contre Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. L'entraîneur italien du Real Madrid a caché plus d'un million d'euros à l'administration fiscale entre 2014 et 2015.

Il s'agit principalement de l'impôt sur le revenu relatif aux droits à l'image de Carlo Ancelotti. L'Italien, qui était déjà l'entraîneur du Real Madrid de 2013 à 2015, est accusé de deux infractions. Le montant impayé est de 1.062.079 euros et est réparti sur deux ans. Selon le journal espagnol El Mundo Deportivo, l'accusation précise qu'Ancelotti a signé un contrat de travail le 4 juillet 2013 en tant qu'entraîneur des Merengues jusqu'en 2016, avec mention spécifique des revenus provenant de la cession des droits à l'image. Carlo Ancelotti va-t-il passer cinq ans en prison ? Pendant cette période, il s'est également installé dans la capitale espagnole. Même lorsqu'il a mis fin prématurément à son contrat avec le Real Madrid en mai 2015, il a continué de louer son logement à Madrid jusqu'en octobre. Le parquet a donc estimé que "l'Espagne était sa principale résidence personnelle et économique", comme le rapporte El Mundo. Cette évaluation conduit à la deuxième infraction fiscale pour cette année-là. Il risque jusqu'à quatre ans et neuf mois d'emprisonnement.