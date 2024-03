Le buteur brugeois au bord des larmes : "Oui, c'est peut-être de ma faute"

Maxim De Cuyper était très ému après la défaite du Club de Bruges à Molde. Le climat commence à être pesant autour des Blauw en Zwart.

Après les buts fatidiques encaissés dans le temps additionnel contre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges a à nouveau rendu les armes dans les tous derniers instants de la rencontre à Molde. Une répétition qui laisse les Brugeois à fleur de peau.

Interrogé par Het Nieuwsblad, Maxim De Cuyper est apparu très ému : "Cela s'est trop produit ces dernières semaines. Je pense que nous aurions dû nous contenter de 1-1 et essayer de conserver cela jusqu'à la fin et avoir encore 90 minutes à jouer derrière. Alors, c'est stupide de notre part de donner le dernier but".

Maxim De Cuyper buteur puis pointé du doigt

Le latéral brugeois en a plus qu'assez de ressasser les mêmes discours : "On en a déjà discuté dans le vestiaire. Ce sont les mêmes choses qui reviennent toujours. Nous devons faire preuve de bon sens, garder le ballon dans l'équipe, peut-être faire une faute pour qu'ils ne puissent pas partir en contre. Nous savons très bien ce qui ne va pas, mais il est stupide que cela se reproduise encore et encore".

De Cuyper est en tout cas prêt à prendre ses responsabilités et regarder son propre comportement sur le but tardif : "Est-ce de ma faute ? En partie, oui. Je ne devais peut-être pas être aussi avancé. Il y a encore des choses qui ne vont pas, mais je me regarde toujours dans le miroir. Ca fait mal car c'est la même chose de semaine en semaine, c'est vraiment un sentiment de merde. Heureusement, le prochain match aura lieu bientôt afin que nous puissions, espérons-le, obtenir un bon résultat".