Coup dur au mauvais moment pour cet ancien d'Anderlecht

Joshua Zirkzee (22 ans) réalise une superbe saison avec le FC Bologne. L'ancien attaquant du RSC Anderlecht compte 10 buts en 27 matchs de Serie A, et attire les regards de plusieurs grands clubs européens. Encore titulaire contre l'Inter Milan le week-end dernier, il s'est cependant occasionné une petite blessure.

Bologne a en effet communiqué au sujet de son buteur, qui souffre d'une lésion au biceps fémoral gauche. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains "pour trois à quatre semaines", lit-on sur le site officiel du club.

⚠️ Bad news for Joshua #Zirkzee and FC Bologna: Been told the 22 y/o striker will be out for around three weeks due to a harmstring injury!



➡️ His main goal remains participating at the EUROs! Before he wants to help Bologna to break records



AC Milan, Inter, and Juventus are… pic.twitter.com/DmjyibnsDA