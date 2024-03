Johan Bakayoko critiqué par une légende : "Il ne vaut pas 40-50 millions..."

Johan Bakayoko impressionne aux Pays-Bas, et on l'imagine bien partir pour une somme très élevée. Mais Rafael Van der Vaart n'est pas impressionné...

C'est la saison de l'explosion pour Johan Bakayoko. L'ailier du PSV Eindhoven en est à 8 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, et sa valeur marchande a grimpé jusqu'à 40 millions. Pourtant, le Diable Rouge ne fait pas l'unanimité, notamment aux yeux de deux anciens internationaux néerlandais bien connus.

Aux yeux de Rafael Van der Vaart, 109 caps avec les Oranje, Bakayoko est "très prévisible" : "Tout le monde évoque une somme de 40-50 millions, mais Bakayoko est très prévisible. À mes yeux, un joueur comme Noni Madueke est bien meilleur", estime l'ancien du Real Madrid dans le podcast Rondo.

Madueke meilleur que Bakayoko ?

Madueke, 22 ans, a quitté le PSV en janvier 2023 pour Chelsea contre 35 millions d'euros. En 2021-2022, l'ailier anglais avait inscrit 9 buts et délivré 6 assists ; cette saison, il ne s'est pas vraiment imposé à Chelsea.

Pour Khalid Boulahrouz, également ancien international néerlandais (35 caps), Johan Bakayoko est à la peine face à des adversaires de plus haut niveau. "Il sait tout faire contre des défenseurs moyens. Mais dès qu'il se retrouve contre un défenseur qui a du répondant, comme Ian Maatsten, par exemple, il n'ose pas y aller. Il opte pour la sécurité. Je ne pense pas non plus qu'il vaille 40 à 50 millions".

Johan Bakayoko fera certainement partie des 23 joueurs appelés ce jeudi par Domenico Tedesco. Le Diable Rouge contre un but en 9 caps avec la Belgique, et fait souvent partie des titulaires de la nouvelle génération. Mais la concurrence sera rude pour une place dans le onze...