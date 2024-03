C'est fait ! Retour à l'échelon professionnel pour ce club historique de notre football, 4 ans après la faillite

Lokeren-Temse est désormais assuré de monter en Challenger Pro League, après sa victoire 0-4 chez les jeunes d'OHL. Un retour au premier plan pour le club fondé en 2020 sur les cendres du Sporting Lokeren.

Et revoilà le Daknam en Pro League. Quatre ans après la faillite du Sporting Lokeren, son héritier spirituel s'est qualifié officiellement pour la Challenger Pro League ce dimanche. Lokeren-Temse a battu les jeunes d'OHL (0-4) et suivra la RAAL dans l'antichambre de notre élite.

C'est une sacrée réussite pour le club, fondé en 2020 sur les cendres du Sporting Lokeren alors déclaré en faillite, et qui a fusionné avec le club amateur de Temse. Les pensionnaires du Daknam avaient repris leurs activités en D2 Amateurs (aujourd'hui D2 VV) et étaient promus en Nationale 1 au terme de la saison 2022-2023.

Lokeren-Temse compte désormais 21 points d'avance sur Hoogstraten, troisième. Si le mano-a-mano avec la RAAL pour déterminer qui sera sacré champion est encore très serré (un point d'écart), les deux équipes ont survolé la N1 et arriveront en Challenger Pro League avec de sacrées ambitions.

Au sein du noyau de Lokeren-Temse, on retrouve plusieurs joueurs passés par l'échelon professionnel. Stan Braem, meilleur buteur du club, est prêté par Zulte Waregem et le gardien Jonathan De Bie par le RWDM ; en défense, on retrouve un certain François Kompany.